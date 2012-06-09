Диплом - электроснабжение

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Здравствуйте,Вам заказ на рассмотрение.

По теме "Электроснабжение 3-х этажного коттеджа с проработкой системы молниезащиты"

Вид работы: диплом

Объём: 100-120стр

Требования: см.вложения

желательно сделать в программе нанокад электро.

Диплом для образца прикреплен в файле (нужно скачать). http://files.mail.ru/R4FKVB

Срок: 23 июня

13 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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