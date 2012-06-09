Вопрос заключается в написании 2-х клиентских программ под Blackberry TabletOS для облачных сервисов Dropbox и GoogleDoc, c последующей конвертацией под Android, с подробным комментированием всех классов и методов, без написания самой работы, ...
Диплом - электроснабжение
Здравствуйте,Вам заказ на рассмотрение.
По теме "Электроснабжение 3-х этажного коттеджа с проработкой системы молниезащиты"
Вид работы: диплом
Объём: 100-120стр
Требования: см.вложения
желательно сделать в программе нанокад электро.
Диплом для образца прикреплен в файле (нужно скачать). http://files.mail.ru/R4FKVB
Срок: 23 июня
Заявки фрилансеров
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