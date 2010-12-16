Диплом финансы и кредит 2753

См. приложение

Надо написать главу 2 и 3

Есть отчет по практике, т.е. пишем по этому предприятию.

План работы так же приложен.

Глава 1 уже написана, приложена.

Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретические и методологические основы налоговой системы России

1.1. Налоги: сущность, принципы и функции

1.2. Классификация и виды налогов

1.3 Понятия, сущность и показатели оценки налоговой нагрузки

Глава 2 Оценка влияния налогообложения на финансово-хозяйственную деятельность предприятия

2.1. Организационно-экономическая характеристика

2.2. Анализ налогов, включаемых в себестоимость и включаемых в выручку от реализации

2.3. Анализ налогов, относимых на финансовые результаты

2.4. Анализ налогового бремени и определение его влияния на финансовые результаты

Глава 3 Оптимизация налогообложения

Заключение

Список использованной литературы

Приложение