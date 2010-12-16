Нужно: с рисунков оформить чертежи в компасе или визио: - три листа с графиками - один лист принципиальной электрической схемы со спецификацией
Диплом финансы и кредит 2753
См. приложение
Надо написать главу 2 и 3
Есть отчет по практике, т.е. пишем по этому предприятию.
План работы так же приложен.
Глава 1 уже написана, приложена.
Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические и методологические основы налоговой системы России
1.1. Налоги: сущность, принципы и функции
1.2. Классификация и виды налогов
1.3 Понятия, сущность и показатели оценки налоговой нагрузки
Глава 2 Оценка влияния налогообложения на финансово-хозяйственную деятельность предприятия
2.1. Организационно-экономическая характеристика
2.2. Анализ налогов, включаемых в себестоимость и включаемых в выручку от реализации
2.3. Анализ налогов, относимых на финансовые результаты
2.4. Анализ налогового бремени и определение его влияния на финансовые результаты
Глава 3 Оптимизация налогообложения
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Выбранный исполнитель
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