Диплом, финансы и кредит

$150
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка183 просмотра
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Тема: Особенности реализации бюджетной политики РФ на современном этапе

объём 75-80 страниц

резентация, речь

сроки: 14 дней на черновой вариант, далее 5-6 дней на доработки

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
elo44ka
36 летГермания
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$150
10 дней
Проект в итоге сдали, но не без проблем. 1. автор пропадала со связи и срывала сроки отдельных этапов. 2. были претензии к качеству первой версии работы + доработки были выполнены во время и с первого захода
Спасибо за проект!
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