Диплом, финансы и кредит

Магистерская диссертации экономика Тема и методичка в приложении. Первоначально нужен план для согласования Примерная структура плана в приложении (на примере другой темы) Тему рассмотреть с использованием самых последних и актуальных документов, точных данных и статистики. Тема рассматривается на примере конкретной организации ...
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Тема: Особенности реализации бюджетной политики РФ на современном этапе
объём 75-80 страниц
резентация, речь
сроки: 14 дней на черновой вариант, далее 5-6 дней на доработки
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