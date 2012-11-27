Диплом финансы и кредит

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Завершен4 заявки226 просмотров

Тема Формирование и исполнение бюджета муниципального образования (на примере Мысковского городского округа)

план приложен

методичка приложена

документы с предприятия будут предоставлены , нужен список что необходимо предоставить

срок выполнения работы 15 октября - 50% работы, 20 октября - весь диплом

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад
$180
16 дней
Спасибо за работу
Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад