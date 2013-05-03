Диплом: Финансовый менеджмент

$161
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Закрыт3 заявки111 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Оценка финансово-экономического состояния предприятия ЗАО "Трансавто" и разработка рекомендаций по его улучшению

Объем 80-85 страниц.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Интересует срок.

Данные прилагаем.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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