Диплом финансовый менеджмент

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Закрыт8 заявок141 просмотр

Тема Оценка кредитоспособности клиен-тов коммерч. банка на примере конкретного банка (сбер)

работа практическая. нужен анализ конкретных организаций, выводы, рекомендации.

объем 80 страниц.

АП от 80%

Срок - 20 декабря.

обязательно пишите цену

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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