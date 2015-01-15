Диплом ГМУ

Добрый день!

Нужно выбрать тему для диплома:

специальность ГМУ. практику проходить по месту работы в автоцентре.

нужно как то связать государственное регулирование автоэкспертизы, или что-то придумать с законом об ОСАГО .

очень часто обращаются недовольные клиенты, которых не устраивает что им приходится платить износ по авто, хотя они не виноваты в ДТП

можно что то совершенно иное, где можно связать гму+автоцентр - жду предложений и срок и стоимость исполнения