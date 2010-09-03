Диплом Государственное и муниципальное управление

Предварительная формулировка темы диплома: Анализ имиджа государственного служащего (в прессе)

Объем дипломной работы – 60-90 страниц печатного текста. Как правило, делится на 2-3 самостоятельные части. 1 (2) часть – теория, потом практика, которая доказывает теорию. Теория и практика должны быть равны по объему. Все, что написано в теории, потом используется на практике.