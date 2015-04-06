Диплом: Государственное и муниципальное управление.

$108
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Закрыт3 заявки91 просмотр

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Муниципальное управление развитием физической культуры и спорта и пути его совершенствования.

Объем: 70–75 стр.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

Цена 6000р

Срок 10 -12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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