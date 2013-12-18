Диплом: Информатика и программирование

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Завершен3 заявки96 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Автоматизация учета и анализа движения товаров на складе.

Объем: 80-85

От клиента: 3 главы:теория, практика, экономическая эффективность.

К диплому нужна программа,презентация и доклад.

Прилагаем отчет по практике и пример диплома с программой.

Уникальность диплома от 75% по системе антиплагиат.

Интересует цена - срок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
12 дней
Работа сдана в срок, замечаний нет. Рады были сотрудничать.Рекомендуем.
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Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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