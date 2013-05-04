Добрый день, в рамках домашней практической работы в институте необходимо рассчитать ставки дисконтирования для предприятий пищевой отрасли России (3 крупные компании на выбор, по данным по итогу 2012 года). Ставки дисконтирования необходимо рассчитать по следующим ...
Диплом, испанский, на русском языке
диплом на русском языке.
написать введение, заключение и практическую часть.
теория уже есть.
план практической части предложить на утверждение.
всего 40 страниц.
тема: Meжвapиaнтнaя oMoниMия иcпaнcкoгo я3ыкa
детали, что нужно в практической части и план - в приложении
срок-стоимость?
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