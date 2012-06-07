Диплом - история

Тема: Роль Всемирной организации здравоохранения и других организаций в формировании здорового образа жизни в Европейском и Американском регионах Объем - 15 стр. Бюджет - 450 рублей. Срок - 14.03.2012 к 12.00 МСК Подробности - во вложенном файле.