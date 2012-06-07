Диплом Изготовление ниппеля на станке

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок107 просмотров

Тема работы: Изготовление ниппеля на станке "модель станка" оснащенного УЧПУ "модель УЧПУ".

Работа должна состоять не менее 15 страниц, 14 шрифтом

план и чертёж прилагается

По профессии: "Наладчик станков с числовым программным управлением и роботов манипуляторов" icq 448532974

13 лет назад
piter-diplom
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров