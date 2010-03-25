Диплом. Java, JADE.

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Если что-то неясно, то пишите в личку конкретные вопросы. Если не можете назвать точную цену, то указывайте хотя бы примерную. Тоже самое по срокам.

Java
15 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров