Диплом. JSP/JSF, AJAX/JavaScrpt, HTML/CSS, SQL.

Разработка методики формирования контрольно-оценочных умений у детей среднего школьго возраста в процессе физического воспитания - это тема дипломной срок 2 дня
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