Диплом. JSP/JSF, AJAX/JavaScrpt, HTML/CSS, SQL.

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Здравствуйте. С наступившим Новым годом всех!

Тема диплома - Генератор стандартных и серийных писем.

Необходима поэтапная сдача проекта.

Интересуют цена и сроки.

Оплата после проверки работы, либо через СБС.

AJAXCSSHTMLSQL
14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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