Диплом конфликты для Е. Ищенко

$167
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Закрыт2 заявки142 просмотра

Управление межличн. конфликтами в организации на примере...

план нужно согласовать.

сдача по главам, по договоренности

срок на всю раюоту 01.03

оригинальность от 88%

цена 5000 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$167
60 дней
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы

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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы