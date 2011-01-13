Диплом, лингвистика, нем.

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Тема дипломной работы (вуз: лингвистический):

Гендерные особенности рекламных текстов современного немецкого языка на примере рекламы лекарственных средств) в газетах и журналах.

Обьём 50 стр. (две части теоретическая и практическая)

Введение

I 1. Реклама: рекламный текст в лингвистике.(Теория)

2.Гендерная лингвистика:понятие пола и гендера.

3. Особенности рекламных текстов лекарственных средств.

II 3.1 Гендерные особенности рекламных текстов лекарственных средств.(Практика)

3.2 Гендерные различия рекламных текстов лекарственных средств в современном немецком языке.

3.3 Влияние гендерных стереотипов на эффективность данной рекламы

Заключение

Литература:

Приложение

Объем работы: 50

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