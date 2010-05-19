Диплом Логистика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка119 просмотров

Курс: 5

Предмет: Логистика

Вид работы: Диплом

Объем: от 80 до 100 стр.

Тема работы: ---

Требования: Всё делать СТРОГО по методическим указаниям.

Срок сдачи: 18 апреля

Стоимость: ждем от вас

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pave-larionov
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$7
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

pave-larionov
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад