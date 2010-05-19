Курс: 3 Предмет: управление транспортными системами Вид работы: курсовая Объем: 20 страниц Вариант: последние две цифры зачетки 77 Дата получения готовой работы: 9 апреля Стоимость: ...
Диплом Логистика
Курс: 5
Предмет: Логистика
Вид работы: Диплом
Объем: от 80 до 100 стр.
Тема работы: ---
Требования: Всё делать СТРОГО по методическим указаниям.
Срок сдачи: 18 апреля
Стоимость: ждем от вас
Выбранный исполнитель
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