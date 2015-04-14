Диплом: Логопедия

$108
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Закрыт4 заявки93 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Формирование навыков общения у детей с ОНР

Объем: 65 стр. Не больше.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

Цена 6000р

Срок 10-12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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