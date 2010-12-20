Диплом маркетинг-2

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Закрыт5 заявок215 просмотров

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Сдавать по частям, сначала теория потом практика.

Теория на середину января, практику где-то на конец января (оговаривается).

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$200
21 день

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад