Диплом маркетинг в туризме

$165
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Завершен8 заявок228 просмотров

задание прикреплено

объем 75-80 страниц

анти 88% (не использовать сайты НЕ индексируемые антиплагиатом, но определяющиеся индексацией яндекса, см . профиль)

сдача по главам по графику, вся работа до 20 ноября

методичка позже

цена 5000 р (диплом,речь, раздатка)

оплата сбербанк или wmr

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$165
15 дней
Работа не просто хорошая, а еще и интересная, очень много новшеств, что не может не радовать. Спасибо
Отличный заказ, ни одной правки, что радует. Оплата как всегда четко! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад