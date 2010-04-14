Диплом (менеджмент)

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Завершен4 заявки157 просмотров

Предмет: Менеджмент

Вид работы: Диплом

Тема: Технологии применения инструментов менеджмента в профессиональной деятельности спортивных организаций(на примере Оргкомитета Зимних Олимпийских игр- 2014г. в г.Сочи)

Объём работы: 60 - 70 стр

Антиплагиат: от 80%

Срок сдачи: 30 марта 2010 г.

Стоимость: укажите свою

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по сданным главам

При заинтересованности: от вас план работы на мою почту (почта в профиле)

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$150
20 дней
Хороший исполнитель. работа выполнена во время, даже раньше срока.
спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад