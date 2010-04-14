3 реферата по техническим дисциплинам: специальность Горное дело 1.Геотехнология 2.Макшейдерское дело 3.Физика горных пород. Задание будет выслано на е-мэйл. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и ...
Диплом (менеджмент)
Предмет: Менеджмент
Вид работы: Диплом
Тема: Технологии применения инструментов менеджмента в профессиональной деятельности спортивных организаций(на примере Оргкомитета Зимних Олимпийских игр- 2014г. в г.Сочи)
Объём работы: 60 - 70 стр
Антиплагиат: от 80%
Срок сдачи: 30 марта 2010 г.
Стоимость: укажите свою
Форма оплата: электронные платежи
Оплата: по сданным главам
При заинтересованности: от вас план работы на мою почту (почта в профиле)
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