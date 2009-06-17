Диплом (менеджмент для техникума)

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Завершен3 заявки258 просмотров

Добрый день!

Нужен диплом на тему: "Интелелктуальные технологии". Специальность "Менеджмент".

Срок – 10 ч (мск) 10 июня

Оформление – по ГОСТу. Оплата - яндекс-деньги в течение 7-10 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю).

Пожалуйста, указывайте свою цену и опыт написания работ на заказ по данной теме (при отсутствии этой информации в аккаунте).

С уважением,

Алексей.

16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$80
10 дней
Марина качественно и в срок выполнила работу на не самую простую тему. Надеюсь и далее работа с Мариной будет такой же продуктивной и приятной! Спасибо за сотрудничество! :)
Таких заказчиков как Алексей один на миллион!!!!!:))) Работу оплачивает сразу после ознакомления! Всегда поможет с работой! Работать с ним --- это одно удовольствие! Надеюсь на сотрудничество. С уважением, Марина

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад