Диплом (менеджмент для техникума)

Добрый день!

Нужен диплом на тему: "Интелелктуальные технологии". Специальность "Менеджмент".

Срок – 10 ч (мск) 10 июня

Оформление – по ГОСТу. Оплата - яндекс-деньги в течение 7-10 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю).

Пожалуйста, указывайте свою цену и опыт написания работ на заказ по данной теме (при отсутствии этой информации в аккаунте).

С уважением,

Алексей.