Здравствуйте уважаемые фрилансеры. ТЗ в аттаче. От вас требуется цена и сроки!
Диплом (менеджмент для техникума)
Добрый день!
Нужен диплом на тему: "Интелелктуальные технологии". Специальность "Менеджмент".
Срок – 10 ч (мск) 10 июня
Оформление – по ГОСТу. Оплата - яндекс-деньги в течение 7-10 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю).
Пожалуйста, указывайте свою цену и опыт написания работ на заказ по данной теме (при отсутствии этой информации в аккаунте).
С уважением,
Алексей.
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