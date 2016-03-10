Диплом менеждмент

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Закрыт6 заявок123 просмотра

тема-Программа  обучения персонала

глава 3

объем-25 стр

срок-6 дн

ап-80%

9 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров