Диплом МВА. Экономика, тема связана с производством нефти или газа

Курсовая работа по дисциплине – Управление проектами. В методичке см. задание Б5 Готовность на 20.12. Работа написана, но внесен ряд замечаний преподавателем, которые нужно устранить. Либо возможен вариант написания новой работы по этому заданию. Методичка, курсовая и замечания препода ...
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