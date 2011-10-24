Диплом на украинском языке

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Закрыт3 заявки213 просмотров

предмет экономическая кибернетика, Матметоды в экономике

Финансовая математика

Диплом Моделювання раціональної поведінки платника нужен на украинском, в соответствии с украинскими стандартами, предприятие украинское

объем - 70-90 листов.

Предварительно нужно план согласовать.

14 лет назад
AdminDP
Семен 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров