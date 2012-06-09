Диплом, написание 2-х клиентских программ

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Вопрос заключается в написании 2-х клиентских программ под Blackberry TabletOS для облачных сервисов Dropbox и GoogleDoc, c последующей конвертацией под Android, с подробным комментированием всех классов и методов, без написания самой работы,

Бакалаврская работа

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Android
13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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