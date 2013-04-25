Диплом, о протекционизме в России

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нужен диплом

Teмa: «Mepы пpoтeкциoни3Ma кaк элeMeнт oбеспечения нaциoнaльнoй 6e3oпacнocти в cвя3и c вcтyплeниeM Poccии в BTO (oтpacль Maшинocтpoeния)».

Задача: сделать аналих мер протекционизва в России в машиностроении всвязи с вступлением России в ВТО

на 70 страниц

есть план и метода

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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