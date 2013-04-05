Диплом Организация дорожного движения

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок259 просмотров

Здравствуйте. Необходимо написать диплом на тему: Разработка Т-образного перекрестка г.Н.Новгорода и оценка уровня безопасности дорожного движения

Содержание прикреплено. Графическая часть: минимум 9 чертежей А1

ВУЗ "Владимирский гос. университет"

Сроки: 10 мая

Жду Ваших предложений по цене

12 лет назад
studhelper
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров