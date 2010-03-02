Диплом "Основные фонды предприятия"

Нужно написать диплом на тему "Оценка стоимости основных фондов предприятия и способы повышения их

качественного состояния (на примере ООО "....")". Желательно предприятие в сфере оценки собственности. Но это не обязательно.

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