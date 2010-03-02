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Диплом "Основные фонды предприятия"
Нужно написать диплом на тему "Оценка стоимости основных фондов предприятия и способы повышения их
качественного состояния (на примере ООО "....")". Желательно предприятие в сфере оценки собственности. Но это не обязательно.
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Срок на все - 25-30 дней. На первую главу - 1 неделя.
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