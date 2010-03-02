Диплом "Основные фонды предприятия"

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Закрыт3 заявки156 просмотров

Нужно написать диплом на тему "Оценка стоимости основных фондов предприятия и способы повышения их

качественного состояния (на примере ООО "....")". Желательно предприятие в сфере оценки собственности. Но это не обязательно.

Антиплагиат 70%.

Срок на все - 25-30 дней. На первую главу - 1 неделя.

Предлагайте стоимость.

15 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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