Диплом Особен-ти социальной защиты населения в РФ

Вид работы Введение/заключение

Предмет/ВУЗ РГСУ

Тема Особенности социальной защиты населения в РФ на современном этапе

Срок 30.03.2010 до 18:00 по МСК

Объем 10-20 стр. (по 5 стр. введение и заключение + 8-10 стр. вступительная речь)

Требования к работе Написать введение и заключение и вступительную речь для защиты к выпускной квалификационной работе (ВКР).

Введение – 3-5 стр. (актуальность, цели, задачи, предмет, объект, разработанность проблемы исследования, методологическая база, теоретич. и практич. значимость, структура работы и т.д.)

Заключение 3-5 стр. (выводы по работе, решенным задачам и достижению цели. Вначале параграф актуальности, затем пару предложений о цели и зидачах исследования, а потом конкретно В ходе исследования были решены следующие задачи и получены …. результаты. Т.е. задача – результат. И в конце общий вывод по достижению цели, подтверждению гипотезы и общий вывод по работе.)

Вступительная речь для защиты и раздатка – 8-10 стр. (начиная от приветствия членов ВКК, затем по введению, основным результатам по главам с обращением внимания на раздаточный материал – схемы, диаграммы и заканчивая словами благодарности научному руководителю)

Стоимость: 600р

Примечания Диплом и пример вступительной речи вышлю автору