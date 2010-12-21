Диплом педагогика

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Закрыт10 заявок208 просмотров

Диплом

тема "Организация воспитательной работы в профессиональном училище"

70-80 стр

введение

1 теоретическая часть

2 аналитическая часть

3 проектная часть

4 обоснование социально-экономической эффективности проекта

5 информационное обеспечение

срок 3 недели

14 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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