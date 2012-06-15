Диплом педагогика

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Завершен5 заявок129 просмотров

Тема Педагогические условия организации творческой деятельности детей с задержкой психического развития.

объем 70-80 стр.

срок 13-14 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$180
7 дней
Работа очень понравилась, работой с Татьяной осталась довольна, буду обращаться еще.
В сотрудничестве и оплате - без проблем!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад