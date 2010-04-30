Диплом ПГС, Срочно

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Завершен1 заявка216 просмотров

ВУЗ:РОАТ

Факультет: Промышленное и гражданское строительство

Вид работы: Дипломный проект

Требования:

По ГОСТу

Шрифт 14

Интервал 1,5

Объём 100 страниц

Дата сдачи по частям: 1.Организационно- технологический раздел- 08,03. время обсудим

2.04.2010 года вся работа

Материалы вышлю исполнителю

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15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

helenemich
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$330
25 дней
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Заявки фрилансеров

helenemich
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад