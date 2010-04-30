Тема. Создание компьютерной программы для прогнозирования развития двухсекторных экономических систем На С++ или C# В наличии есть полностью теория и готовая дипломная однако она комплексная тоесть та прогнозирование односекторной ...
Диплом ПГС, Срочно
ВУЗ:РОАТ
Факультет: Промышленное и гражданское строительство
Вид работы: Дипломный проект
Требования:
По ГОСТу
Шрифт 14
Интервал 1,5
Объём 100 страниц
Дата сдачи по частям: 1.Организационно- технологический раздел- 08,03. время обсудим
2.04.2010 года вся работа
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