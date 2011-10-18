Диплом по автоматизации производства

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Необходимо выполнить дипломную работу, на тему:"Регулирование давления нефти на головной нефтеперекачивающей

станции "Холмогоры"".

Университет: Нововосибирский Государственный Технический Университет

Специальность: Автоматизация технологических процессов и производств в

нефтяной и газовой промышленности

Предварительная проверка дипломного проекта программой"Антиплагиат" .

СРОК ДО 7 ноября!

ИМЕЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ ПРИЛАГАЮ!

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14 лет назад
123sdv
38 лет
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aldreamer
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$340
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aldreamer
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