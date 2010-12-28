Необходимо произвести тепловой и гидравлический расчеты рекуперативного теплообменного аппарата
Диплом по бизнес плану
Тема: Бизнес-план строительства жилого комплекса
План:
Глава 1. Основные подходы к оценке финн эффективности проекта
1.1. Понятие и виды инвестиционных проектов
1.2. Сущность финансового аспекта анализа проекта
1.3. Основные показатели фин эффективности
Глава 2. Базовые характеристики проекта
2.1. Описание специфики деятельности организации-инвестора
2.2.Основные параметры проекта, влияющие на его денежные потоки
Глава 3. Оценка и анализ эффективности проекта
3.1. Выбор ставки дисконтирования
3.2. Определение значения показателей финн ценности проекта
3.3. Анализ чувствительности проекта
Первая глава написана. Необходимо написать только вторую и третью ну и соответственно введение и заключение.
Объем 2-х глав 60стр, оригинальность не менее 85%, сноски в низу страниц
Срок 28.12.2010
Жду предложений по цене!!!
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