Диплом по бизнес плану

Тема: Бизнес-план строительства жилого комплекса

План:

Глава 1. Основные подходы к оценке финн эффективности проекта

1.1. Понятие и виды инвестиционных проектов

1.2. Сущность финансового аспекта анализа проекта

1.3. Основные показатели фин эффективности

Глава 2. Базовые характеристики проекта

2.1. Описание специфики деятельности организации-инвестора

2.2.Основные параметры проекта, влияющие на его денежные потоки

Глава 3. Оценка и анализ эффективности проекта

3.1. Выбор ставки дисконтирования

3.2. Определение значения показателей финн ценности проекта

3.3. Анализ чувствительности проекта

Первая глава написана. Необходимо написать только вторую и третью ну и соответственно введение и заключение.

Объем 2-х глав 60стр, оригинальность не менее 85%, сноски в низу страниц

Срок 28.12.2010

Жду предложений по цене!!!