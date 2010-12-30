Реферат по философии Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 10 источников. Оригинальность работы 80% . Объем работы 20 страниц. Тема, ...
Диплом по бжд дописать 3173
Тема - Безопасность жизнедеятельности рабочего места
Глава 4 есть (в приложенном файле) необходимо доработать по замечаниям преподавателя.
Замечание - Анализ безопасности рабочего места предполагает определение допустимых и реальных значений, определяющих параметры рабочего места и сопоставление значений.
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