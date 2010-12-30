Диплом по бжд дописать 3173

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Тема - Безопасность жизнедеятельности рабочего места

Глава 4 есть (в приложенном файле) необходимо доработать по замечаниям преподавателя.

Замечание - Анализ безопасности рабочего места предполагает определение допустимых и реальных значений, определяющих параметры рабочего места и сопоставление значений.

14 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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