Диплом по дизайну

Спроектировать подсистему автоматизированного формирования комплекта документов дизайн-проекта.

Объем - 20стр.

Срок - 30.04.13

Нужна утилита, желательно, чтобы она была сделана под солидворкс, либо под автокад.

К сожалению, подробного задания и списка документов у меня нет (я думаю, имеются в виду документы по госту, но возможно не только они), есть только план дипломной работы, общий для всей группы.

И поскольку четких инструкций нет, мне бы хотелось знать, что именно вы могли бы сделать и за какую сумму.