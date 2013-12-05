Диплом по документообороту

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Тема - ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ УЧЕРЕЖДЕНИЙ В РФ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ.

1.1 .Изменения в законодательной и нормативно-методической базе экспертизы ценности документов в 1990е-2000е г.г.

1.2.1 .Законадательные акты.

1.2.2.Типовые и ведомственные перечни документов. 1.2.Особенности правового регулирования экспертизы ценности электронных документов.

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ.

2.1 .Принципы экспертизы ценности документов.

2.2. Система критериев ценности документов.

2.3. Критерии определения ценности электронных документов.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ.

3.1.Назначения, функции и состав экспертных комиссий и нормативное обеспечение их деятельности.

3.2.Организация работы экспертных комиссий. Порядок проведения и оформления результатов экспертизы ценности документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Требования: объем обсуждается, сноски, введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели. Оригинальность не ниже 85%

Срок: 2 недели

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10 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$250
14 дней
Спасибо за работу
С Арсением сотрудничаем очень давно, и каждый раз убеждаюсь в его надежности как Заказчика. В ходе реализации данного проекта возникли некоторые проблемы, которые грамотно были решены Арсением. Большое спасибо за профессионализм!