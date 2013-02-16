Диплом по документоведению

$177
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки175 просмотров

требования в файле

85-90 стр

антиплагиат 85%

срок ноябрь

делать строго по методичке

стоимость 5500 рублей WMR, Сбербанк РФ

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$170
30 дней
Спасибо, работа принята. Сотрудничеством осталась довольна
Спасибо за приятное сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад