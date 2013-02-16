Нужно написать курсовую работу по теме "Проектирование инфромционной системы! в среде 1С. Более подробную информацию вышлем при заинтересованности.
Диплом по документоведению
требования в файле
85-90 стр
антиплагиат 85%
срок ноябрь
делать строго по методичке
стоимость 5500 рублей WMR, Сбербанк РФ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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