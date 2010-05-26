Диплом по экологии

Очень приятно было работать с Еленой. Всегда корректна и не навязчива. Платит без задержек и всегда на связи. Вобщем никаких проблем в процессе работы с ней и быть не может. Рекомендую всем с ней работать и искренне желаю ей успехов. Надеюсь на продолжение сотрудничества