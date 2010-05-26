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Диплом по экологии
Предмет-Инженерная защита окружающей среды
Тема "экологическая ситуация в г.Коврове и районе" либо "сточные воды на предприятии завод им.Дегтярева(г.ковров)" (Владимирская область)
работа должна содержать пояснительную записку и графическую часть.
1,5 интервал, кегль 14, шрифт Times New Roman
Общий объем пояснительной записки не должен превышать 110 - 120 страниц.
Дополнительная информация в методичке
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