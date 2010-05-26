Диплом по экологии

$150
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Завершен2 заявки194 просмотра

Предмет-Инженерная защита окружающей среды

Тема "экологическая ситуация в г.Коврове и районе" либо "сточные воды на предприятии завод им.Дегтярева(г.ковров)" (Владимирская область)

работа должна содержать пояснительную записку и графическую часть.

1,5 интервал, кегль 14, шрифт Times New Roman

Общий объем пояснительной записки не должен превышать 110 - 120 страниц.

Дополнительная информация в методичке

Оригинальность от 80%

Все предложения в проект с указанием суммы в рублях

Срок 30-40 дней

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$150
30 дней
Ирина очень грамотный специалист, довольна совместным сотрудничеством на 200%, надеюсь на продолжение совместной работы.Практически не пришлось вносить коррективы,что очень ценно. Рекомендую, не пожалеете.
Очень приятно было работать с Еленой. Всегда корректна и не навязчива. Платит без задержек и всегда на связи. Вобщем никаких проблем в процессе работы с ней и быть не может. Рекомендую всем с ней работать и искренне желаю ей успехов. Надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад