Диплом по экологии

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Тема на диплом: Разработка предложений по улучшению очистки сточных вод на примере МУП "Водоканал" г. Воткинска

примерно 90 стр.

1. План содержания диплома - 24-30 сентября

2. Аналитический раздел - 1-31 октября

3. Исследовательский (проектный) раздел - 1-10 ноября

4. Организационно-экономический раздел.- 10-20 ноября

5. Безопасность труда. - 1 декабря

13 лет назад
kira90
Анна 
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13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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13 лет назад
$250
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Заявки фрилансеров

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
13 лет назад