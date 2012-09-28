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Диплом по экологии
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примерно 90 стр.
1. План содержания диплома - 24-30 сентября
2. Аналитический раздел - 1-31 октября
3. Исследовательский (проектный) раздел - 1-10 ноября
4. Организационно-экономический раздел.- 10-20 ноября
5. Безопасность труда. - 1 декабря
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