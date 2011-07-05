Диплом по экономике

Тема: Способы снижения коммерческих рисков

Так же к диплому нужен отчет о практике

Срок сдачи готового диплома и отчета: 15 июля

Бюджет не больше 3000 руб. за все.

Можно готовый, диплом если есть подделать под предприятие которое дано.(вышлю исполнителю)

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