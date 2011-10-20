Предмет:«Радиотехнические цепи и сигналы» Тема:«Квазиоптимальная фильтрация низкочастотного информационного сигнала» Требования и объем по методичке, вышлю на почту.
Диплом по экономике
а тему "ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ РАЗГЛАШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ"!
это дисциплина экономика.
срок первая главы - 25 октября
полный диплом нужен 5 ноября
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