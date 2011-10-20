Диплом по экономике

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а тему "ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ РАЗГЛАШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ"!

это дисциплина экономика.

срок первая главы - 25 октября

полный диплом нужен 5 ноября

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад