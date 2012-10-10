Диплом по экономике

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Завершен4 заявки135 просмотров

Пути увиливания прибыли предприятия

70-80 стр.

срок 29 сентября

Бланк прохождения норма-контроля

1. Объем диплома работы составляет от 60 до 75 печатных страниц.

2. Количество литературных источников 30-40 наименований.

3. Все использованные литературные источники актуальные.

4. Дипломная работа имеет титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, приложения, последний лист.

5. Титульный и последний лист выполнены по образцу.

6. Текс дипломной работы размещен на одной стороне листа бумаги формата А4

7. Параметры страницы дипломной работы: верхнее поле-1,5 см, правое-1 см, нижнее-1,5см, левое 3 см. Ориентация листа-книжная.

8. Текст дипломной работы набран через 1,5 междустрочных интервала шрифтом times new roman ,размером 14, строчными, без выделения,с выравниванием по ширине.

9. Абзацный отступ состовляет 1,25см.

10. Нумерация страниц проставлена посередине страниц шрифтом T N R, размером 10.

11. В тексте дипломной работы приведены ссылки на литературные источники

12. В дипломной работе верно пронумерованы и оформлены заголовки и позаголовки.

13. Маркированные списки приведены в виде черточки или цифры с точкой

14. В дипломной работе верно оформлены единицы измерения

15. В дипломной работе верно оформлены формулы , схемы, рисунки, таблицы и приложения.

16.Нумерация сносок начинается заново на каждой странице

17. Сноски напечатаны шрифтом ntr ,размером 10, отступ первой строки-0,5 см, междустрочный интервал- одинарный,выравнивание по ширине.

18. Дипломная работа сшита и имеет твердую обложку

19. К дипломной работе приложена внешняя рецензия.

20.

оригинальность не менее 75%

приложить отчет о проверке на антиплагиат

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

liliy
Лилия 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв
13 лет назад
$200
8 дней
Заказывала работу первый раз, и Лилия не разочаровала, все в срок. Обращусь еще к вам)
Спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

liliy
Лилия 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв
13 лет назад