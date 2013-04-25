Диплом по экономике

Дипломная работа по Экономике и бух.учету выполненная строго по рекомендациям. Так же возможно ли сделать презентацию к дипломной работе? Работу надо будет защищать в "Уральском промышленно-экономическом техникуме". Все необходимые материалы смогу предоставить по почте