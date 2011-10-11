Диплом по филологии

ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ.( о чем: Крупнейшие трубопроводы мира, характеристик протяженности и устройства трубопроводов, перспективы строительства, виды транспортных грузов, новые материалы труб,эффективность). Там только нужно,чтоб было ясно по названию реферата,чтоб каждый понял по реферату ...