Диплом по фин.менеджмент

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задание во вложении

объем 90+приложения

анти строго не ниже 80%

срок 10.10.2013 на всю работу

сдача по главам

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
avt0r
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$200
14 дней
Руслан профессионал и знает свое дело на отлично. Продолжаем сотрудничество. 10 баллов
Как всегда, от сотрудничества с Еленой только положительные впечатления.