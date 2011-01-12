Тип работы: курсовая Предмет: инновационный менеджмент Тема: Инновационный потенциал предприятия Объем: 45 страниц 2 главы (теория и практика на примере организации). Введение 3 страницы: актуальность 1 страница, цель работы (исходя из ...
Диплом по финансам
Предмет: Финансы
Вид работы: Дипломная работа
Тема: Система безналичных расчетов в России и направления ее совершенствования
Объём работы: 75-85 страниц
Антиплагиат: от 80%
Срок: 20 дней
Заявки фрилансеров
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