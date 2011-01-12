Диплом по финансам

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Закрыт6 заявок152 просмотра

Предмет: Финансы

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Система безналичных расчетов в России и направления ее совершенствования

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 20 дней

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров