Диплом по финансам

$150
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Завершен4 заявки175 просмотров

требования прикреплены

объем 75+ приложения

антиплагиат 85%

оплата по факту проверки в рублях wmr или сб рф

диплом, доклад, раздаточный материал- 4500 рублей

13 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
40 дней
Сотрудничеством как и всегда довольна на 1000000%
+10, спасибо за доверие

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад